網路詐騙層出不窮，有些手段高超，有些卻相當拙劣，看了讓人哭笑不得。一名網友日前披露女兒與詐騙份子對話，對方竟貼出高雄市長陳其邁的照片，還稱「這是我爸爸，你喜歡他嗎？」，讓人噴飯。高雄市府得知消息，已經報警處理，要追出詐騙份子究辦。

「疫情期間，我女兒的新消遣」，日前有網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享女兒與不名男子的對話，只見對方一開始先禮貌問候，表示自己來自大陸，目前單身，希望能用講電話的方式聊天，被女方拒絕後，開始一系列猛攻，除了要求看照片，還曬出自己與狗狗的照片，表示想跟女方做朋友，試圖用可愛的毛小孩，攻破女方心防。

不過原PO女兒不是省油的燈，回應「狗很可愛、比你可愛」，更說「我可以，跟你的狗做朋友。」，豈料對方不肯放棄，竟改打「肉搏戰」，氣得原PO女兒回「衣服給我穿起來我不想看」。

當男子詢問原PO女兒年齡時，她故意亂回「65歲，我孫女跟你差不多大」，豈料該男子打死不退，表示愛情和年齡有關嗎？並改打親情牌，表示「你能和我談談爸爸嗎？」，接著貼出一名男子照片，表示「這是我爸爸你喜歡他嗎？」、「我爸是一家公司的經理」。

問題是照片中男子竟是高雄市長陳其邁，原PO女兒便回應「你爸爸的公司，是不是叫高雄啊？他很有名耶。」。

搞笑對話逗樂眾多網友，紛紛回應「求續集」、「邁邁的兒子長這麼大囉」、「笑慘」、「真有耐心，我一句廢話都不想講」、「我爸陳其邁 笑死」、「我現在才知，陳其邁的兒子長這樣」。

而高雄市政府也獲知這個訊息，除了表示譴責並且已經報警，要揪出這名「假邁兒」，並提醒民眾，上網交友務必要注意，以免受騙上當。