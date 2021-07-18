台南市17日獲中央配發1.1萬劑國小教育人員疫苗，教育局今天隨即宣布20日至25日，將為全市1萬1143名國小教育人員，依學校所在行政區域及分配時段，分流至4家指定之大型專責醫院進行施打。

台南市長黃偉哲表示，第7類公費疫苗優先施打對象涵蓋「高中職以下學校教育人員」，為因應學校暑期活動、8月開學準備及9月開學後校務運作需求，學校教育人員應盡早完成疫苗施打，最好能在開學前2周完成。

目前中央已先核定國小教育人員的疫苗施打名冊與疫苗，國高中也會陸續核定，市府會以最快速度安排並完成施打。

教育局長鄭新輝表示，預計7月20日至7月25日，由教育局安排各校依分配施打地點、日期和時段，分別到4間指定專責醫院進行施打，包括柳營奇美醫院、台南奇美醫院、部立臺南醫院、成大醫院。各校施打人員名冊及施打細節，19日會製作圖卡並公告在台南市教育局資訊中心網頁。

教育局表示，各校疫苗施打人員係由各校提報並經中央檢核通過後建立的名冊，本次施打對象為公私立國小第一階段人員1萬143人、幼教人員631人，及教育部核定專案人員，包括外僑學校13人、特教學校250人、實驗教育機構和團體106人。

為避免施打人潮群聚或非列冊人員誤闖，請各校要將教育局公告的「指定醫院」與「施打時段」轉知所屬人員知悉，並先下載填妥「接種意願書」按時前往指定醫院施打。

本次疫苗施打對象係依造冊核定施打名單，尚未列入者將由中央排入第二階段造冊，或可利用「疫苗預約系統」先登記個人施打意願。