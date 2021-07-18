56歲李國超和51歲高欣欣愛情長跑18年，去年12月12日總算升格為夫妻，喜訊傳開後獲得大眾的祝福。近日李國超上節目《單身行不行》，坦言上一段婚姻的不幸造就恐婚，直到某天身體病倒了，看到高欣欣寸步不離的照顧，終於突破心魔娶了。

李國超在節目中透露年輕時出過重大車禍，長達兩年必須靠拐杖走路，在貴人協助下接拍行動不便的和尚一角，因緣際會認識同劇的陸籍前妻，婚後李國超事業運大漲，不惜花大錢買大房子、請外傭甚至辦五張副卡給前妻最好的物質生活，想不到前妻當不慣少奶奶，幾乎沒商量的情況下直接飛回北京做生意，1年多後回台灣第一句話就是提離婚，讓他相當受傷，開始恐懼婚姻，認為男女交往開心就好，不需要那張紙彼此牽絆。

追求高欣欣時，李國超一開始就表明沒有結婚意願，想不到交往幾年後，高欣欣開口問：「我們是不是應該定下來？」李國超頓時勾起上一段婚姻的陰影，沒有正面回應，高欣欣也就不再提起。直到李國超前陣子換人工關節，高欣欣除了在醫院細心地照顧，回家休養的2個月幾乎不曾離開過，李國超感動不已，「照顧人的人比生病的人還辛苦，我看在眼裡，我說不管這個女人怎麼樣，我一定要給她娶回來！」更感性對高欣欣告白：「雖然我不是很富有，但是好歹我身邊也有留一些東西，如果你不是我法律妻子的話，哪天突然我就走了，你什麼都沒有，我覺得那樣不公平。」

高欣欣聽完表示會再考慮，沒有馬上答應，李國超索性辦了一個慎重的求婚儀式，把共同的好友全部請來見證，令高欣欣非常感動，終於點頭答應，隔年兩人登記結婚，從情侶升格夫妻。李國超坦言有結婚證書真的很不一樣，「人生慾望沒那麼大了，但我知道家裡頭一直有一個人等著你回家。」他非常珍惜高欣欣所付出的一切，謝謝她的不離不棄，甘願把所有財產全交給老婆處理，期許這段婚姻能長長久久。