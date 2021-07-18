台中市府疫情指揮中心13日公布擔任家教的30歲男性確診者（案15386），由於曾到台中參加豪宅派對，疫調足跡到過台北萬華、中正區以及信義區等多處地點，目前相關接觸者已有4人確診 不排除家教男為感染源，憂心足跡擴大到台北、台中與彰化等3縣市，台中市府疫情指揮中心表示，下午3時將在防疫記者會說明。

這名確診的男性家教，目前住院隔離治療中，衛生局持續進行疫調，匡列的接觸者也居家隔離。

衛生局長曾梓展指出，這名家教男6月25日之後即停止上課，搬到台中市北區與友人同住，無新冠肺炎相關症狀，但7月5日曾與彰化個案15341接觸過，11日經彰化衛生局通知為接觸者並安排採檢，12日報告確診，目前住院隔離治療中。

這起年輕人跨縣市的社交傳播鏈，累計有4人染疫，包括家教男，及協助家教男搬家的男姓友人，還有一名1歲創投男性業者確診，另一名以銷售海產的業者，調查經營海鮮業的男子、家教男、創投業者3人都有參與7月5日一場約10人的豪宅趴。

這起年輕人跨縣市的社交傳播鏈，累計有4人染疫，引發台中、彰化縣市衛生局全面警戒，懷疑感染源頭可能是這名家教男，針對疫調足跡，下午3時記者會進一步說明。