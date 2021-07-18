雙北傳播鏈沒斷乾淨？ 陳時中：不以清零為目標

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內新增15例本土個案以及4例死亡，各界關心7月26日是否可以降級，指揮官陳時中今天說，目前疫情控制穩定，不明感染源相對少，但整體疫情調查還是要請地方落實來做，針對需要跨縣市合作的就會來協調讓疫調更清楚，只要持續穩定，醫療量能能即時因應，就可以考慮降級。

至於何時宣布？陳時中說，不會前一天才講，因為上次也不是前一天才宣布，當然大家都想說可以越早宣布及早準備最好，但疫情變化很快，只要看到非常穩定的跡象，就可以提早宣布，但還是跟整體疫情控制為主。

至於雙北都還有案例，外界質疑，會不會屆時降級後，雙北沒多久又要升級？陳時中說，雙北比起其他縣市相對較不穩定，但雙北本來居住環境條件比較複雜，也確實有一段社區傳播在。

但陳時中強調，要清零是很困難的事情，現在不以清零為目標，以可以控制疫情為目標，也建立相關指引，各主管單位、執行單位，業務執行的人都開始對於防疫措施可以更有正確概念時，發生狀況時可以即時因應，有一定程度的下降 ，加上大家有即時因應能力醫療量能也足夠，就會考慮降級。

國內本土疫情早就低於三級警戒標準，民眾關心是否可以提前解封？另也有專家擔心，倉促解封會引發另一波疫情，並憂心無症狀感染者確診，代表社區還有潛藏感染

指揮官陳時中表示，現在沒有明確數字說社區中都沒有無症狀感染者，但最近兩、三週，本土疫情的陽性率從0.1降到現在0.02，篩檢人數平均周間都有四到六萬，週末也有三萬多人，陽性率部分，昨天約0.02％，國際陽性率還停在５％，比起來台灣較低，至於無症狀感染者，我們也會有相關研究。