資深媒體人趙少康公開批評，中央流行疫情指揮中心至今不開放疫苗混打，是為了提高AZ疫苗的接種率。對此，指揮官陳時中強調，要收集更多的本土資料，再請專家小組做成決定，目前還是沒有決定。

陳時中表示，大家對混打期待很深，我們也是持正面看法，但維持原本態度，效果和安全，要收集更多的本土資料，再請專家小組做成決定，目前還沒有決定。