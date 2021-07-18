趙少康批不混打是為了AZ 陳時中：現在還沒決定 14:232021/07/18 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心回應，未決定是否開放疫苗混打。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資深媒體人趙少康公開批評，中央流行疫情指揮中心至今不開放疫苗混打，是為了提高AZ疫苗的接種率。對此，指揮官陳時中強調，要收集更多的本土資料，再請專家小組做成決定，目前還是沒有決定。 陳時中表示，大家對混打期待很深，我們也是持正面看法，但維持原本態度，效果和安全，要收集更多的本土資料，再請專家小組做成決定，目前還沒有決定。 國內首例3種疫苗混打 陳時中：不是打愈多愈好 被問疫苗採購 陳時中：要我講價格的都居心叵測 #決定 #陳時中 #混打 #趙少康 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗混打3種組合 游淑慧揭實情：讓人民有錯誤期待 12:582021/07/18 政治 先AZ後BNT 專家會議沒人反對 04:102021/07/18 焦點要聞 捲入「牡丹灣villa」群聚事件 陳政聞回應了：當天是帶妻女住宿 10:072021/07/18 政治 打完2劑BNT 台女自美返國仍確診 陳時中揭3原因 14:472021/07/18 生活 藍營政治人物聲量排名 侯友宜衝第一 蔣萬安排名出乎意料 11:522021/07/18 政治 問組別屢遭拒 楊志良棄聯亞打AZ 04:102021/07/18 焦點要聞 陳建仁為何自爆打安慰劑 吳子嘉爆背後原因 16:012021/07/18 政治 康雷裝監視器害到自己李東軒陪媽監看老爸 04:102021/07/18 娛樂新聞 混打得等國內實驗 柯吐槽浪費3個月 04:102021/07/18 焦點要聞 先接種AZ想混打 趙少康曝難題：第二劑恐剩AZ或國產疫苗 07:582021/07/18 政治 陳建仁自爆打安慰劑惹議 林靜儀神邏輯護航 王鴻薇傻眼 08:392021/07/18 政治 生活熱門新聞 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 - 生活 新莊男打莫德納腦幹出血亡 新北打疫苗死亡累計95例 - 生活 40歲還在做超商 薪資曝光！一堆人都傻眼 - 生活 台中家教男隱匿足跡 爽玩雙北9大區住5旅館 衛生局罰定了 - 生活 中市65歲民眾可以打疫苗了 22日快打站開打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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