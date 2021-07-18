政院高官爆villa群聚是否開罰？ 陳時中：要看是不是事實

屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」遭爆在微解封首日出現18人違規群聚吃火鍋，其中一人為行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，據悉，陳政聞與同行友人為該villa每年常客，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(18)日回應，屏東的餐廳還是維持不得內用，地方政府須調查清楚，確實有違規事實才能接下去討論。

據了解，陳政聞一行人違反人數上限用餐為微解封以來最多，但在被踢爆後14日中午便緊急退房，屏東縣政府表示已派人稽查，行政院也強調將待屏東縣府了解實情後再決定處理方式，但民眾痛批官官相護，很可能不了了之。

媒體問到，陳政聞一行人13日當天超過10人包下屏東的房間，並共餐吃火鍋，此舉是否已違反防疫規定？是否進一步開罰？

陳時中表示，住民宿沒有說不行，但第一要先確定否有違規事實，有的話才會接下去討論相關行為，根據現有報導，地方政府要先調查清楚，至於三級警戒適當鬆綁下，餐廳內有隔板、有距離是可以的，但也授權地方政府就疫情需要設下相關規則，基本上屏東的餐廳還是維持不內用，細部指引各主管單位還在研議中。