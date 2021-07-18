蘇晏霈、王凱上紅毛、林星慧主持的鳳凰直播《大手牽小手》。（民視提供）

王凱及蘇晏霈日前上鳳凰直播《大手牽小手》節目分享近況，被主持人紅毛跟林星慧問到兩人第一次合作感想，蘇晏霈大方坦承：「第一次看到覺得王凱眼睛很大很帥！」加上劇中一開始兩人飾演姊弟，拍攝空檔也會聊天培養出好感情，沒想到最後更成了情人及夫妻，深受觀眾喜愛。

王凱說其實兩人幾年前有在朋友婚禮上碰過，兩人各是男女方的伴郎伴娘，所以對蘇晏霈有印象，合作拍戲後，發現兩人都養貓又同是高雄人，有同鄉的親切感，加上蘇晏霈很照顧人也很親切，一開始就帶他認識民視這個大家庭，讓他更融入這個大家庭。不過他提到兩人在劇中有許多摸臉、摸耳朵或摸頭的親暱的動作，他坦言都是自己加的，因為情不自禁，也讓「皓思CP」深受觀眾喜愛。

談到《多情城市》中兩人印象最深刻一場戲，蘇晏霈提到「皓思」的定情吻戲，因為這場劇情要放感情擁吻，拍攝前很緊張，兩人還喝一小口紅酒來放鬆心情，最後都順利完成拍攝。王凱提到兩人霸王級寒流那天拍「皓思」淋雨戲，不怕冷的他都冷到頻頻發抖，但看到蘇晏霈淋了一整晚，也不喊累，相當讚賞她的敬業。

蘇晏霈跟王凱首次殺青後合體上直播，也讓直播觀看人數衝到近萬人，兩人都很感謝粉絲對「皓思」的喜愛，蘇晏霈爆料其實最一開始是沒有思思這個角色的存在，只有接到要演明玥，但因為明玥個性比較安靜跟身體不好可能不會走太久，希望後面劇情可以豐富一點才又有了思思這角色，所以自己也很意外思思這角色受到大家喜愛。兩人覺得這次合作相當愉快，非常期待在接下來工作上的合作。