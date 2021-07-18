竹聯幫龍堂陳姓男子等7人，與吳男、藍女2人間有債務糾紛，前年2月17日晚間，找來同夥毆打2人，並將人強押到承德路一處堂口，先將吳男打到送醫，又以棍棒毆打藍女，逼迫交出提款卡，再提領3萬5000元現金後逼簽下3張本票，士林地檢署依妨害自由、傷害等罪起訴7人。

陳姓男子涉多起聚眾鬥毆、傷害等案件，曾找來20多名幫眾包圍士林警分局叫囂，被控妨害秩序，警方搜集犯罪事證，以組織犯罪函辦，檢察官調查後，認為陳等17名幫眾，均否認加入竹聯幫龍堂，且犯罪事證均牽涉債務糾紛，檢方並未以組織犯罪起訴。

陳等人與吳、藍2人間因網路交易假帳號有20萬的債務糾紛，案發當天見吳與藍女2人赴約，隨即找來幫眾，聚集在士林區某高中校門口，眾人見到員警巡邏，提議將人帶到承德路一處堂口，並在附近防火巷內，持刀、棍棒、畚箕柄毆打吳男，造成四肢多處撕裂傷。

眾人見陳傷勢嚴重，擔心鬧出人命，先通知救護車將人送醫，扣留藍女協調債務，其中何男脾氣暴躁，持棍棒毆打藍女，造成藍女頭頸外傷、頭皮挫傷，藍女才同意願賠償9萬，並拿出提款卡交給陳等人，並簽下3張本票，藍女才在被囚禁13小時獲釋，並趕緊報案。

起訴書指出，恐嚇取材部分因藍女證稱，雙方確實有因買賣微信帳號，產生債務糾紛，並無意圖為自己不法之所有，因而不起訴。