新北市今天新增7例，但雙北仍有社區傳染鏈讓人憂心。市長侯友宜今（18）日表示，今天新增7例，板橋3例、中和、淡水、五股、土城各1例，其中3人住院、4人在集中檢疫中心。

直播》新北市＋7社區傳染鏈未斷，侯友宜樂見7/26降級最新說明。

其中僅板橋1例讓人憂心，雖然生活單純，除到醫院就醫外，都有詳細了解掌握，但因家庭人口多，目前還在疫調了解中，不排除擴大匡列。

與台北相關有3人，其中一人是北車地下街確診員工的室友；其中土城1人是來自鼎泰豐確診染疫；而五股1人則是台北朋友確診傳給他。新北本身4人，其中中和、淡水都是受到朋友感染而來；板橋1人也是朋友來的。

侯友宜表示，新北仍有隱性傳播鍊待斬斷，呼籲熱區高風險民眾進行快篩。社區篩檢站會適度調適，但仍會做到讓市民篩檢得到。

侯友宜並強調「入境普篩」做好嚴格把關，不是只有機場，各港口、有走私管道地方，都要嚴格查察。日前海巡查緝到2起漁船走私案，侯友宜呼籲，走私船員也應比照入境普篩，防國門也得守海線！

侯友宜說，疫情目前看起來是在往下趨緩的過程當中，市民朋友也不斷的配合保持了低度活動，讓疫情可以控制。在疫情可以控制下，讓民眾在防疫跟經濟之間取得平衡，經濟的開放以及生活方式的開放，就要逐漸做一個適度的調整，7月26日後降級自己也樂見，明(19日)會再視這1周的疫情，做適度的調整，所以明天會把可以調整的方向作一個報告。

但侯友宜也強調，距離7月26日還有1周，也可以讓業者提前先做好一些準備的工作，讓只要疫情能夠被控制到7月26日還是在地板值，中央統籌全台灣的疫情確實受到控制，業者就可以事先準備，7月26日如果是一個好的結果，大家就可以很快速的，按照大家的一個指引，迅速的回到安全生活的新型態。