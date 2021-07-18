花蓮數日密集出現大大小小的地震，已讓民眾心惶惶，沒想到今上午突然一聲猶如氣爆的巨響，不少人不只聽到且感受到「震」撼，家中的門窗戶也隨之晃動，許多花蓮人上網互相詢問發生什麼事情，有人猜戰機音爆？也懷疑大地震來襲地鳴？民眾議論紛紛，花蓮縣消防局詢問軍方，得到回應「沒有異狀」，氣象專家陳世嵐說，這巨響不是地鳴。突如其來巨響不定時都會出現，至今仍是不解之謎。

北花蓮包括花蓮市、吉安鄉、秀林鄉、壽豐鄉等地區今天上午近10時都聽到巨大的爆炸聲，地方社群臉書一時之間湧入大量留言討論，有民眾懷疑是戰機造成的音爆，另外因為近來花蓮地震頻傳，也有民眾一度懷疑是地鳴聲，「有聽到板塊撞擊聲，結過沒地震」，「嚇死了我，門窗都爆震，以為地震有來了，「為什麼沒多久花蓮就傳巨響，總找不出來源」？甚至有人開玩笑：「是不是國到道六號炸山」！

花蓮縣消防局表示，接到不少民眾詢問電話，但至下午沒有災情通報，並詢問軍方花防部，也說沒有任何異常。目前暫時還找不到巨響原因！

對此，前花蓮氣象站主任、花蓮氣象達人陳世嵐說，這聲巨響不是地鳴，因為地震地鳴後會產生揺晃，有可能也就是戰機在海外操演產生音爆，也可能和海外演練有關，但絕不會是地震。

根據網友整理，過去在2016年10月17日上午也是發生巨響，這次是空軍唯一一次有出面解釋可能是戰機超音速造成，空軍解釋當天實施「全效能測試」，依任務規劃在花蓮最北端的和平山區上空實施，當時高度為四萬呎（約一萬二千公尺），科目為突破音障（超音速飛行），不排除受當時溫度、風向及風速影響，「音爆」之大，花蓮地區都能聽到。

除了2016年10月那次有空軍承認外，更早之前，2012年10月、2016年2月、9月、10月、2020年12月1日都有「巨響」的紀錄，而這樣莫名且神秘轟然聲響，也成為花蓮不解之謎。