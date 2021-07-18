國防部智庫「國防安全研究院」與經濟部智庫「資策會」近期聯合發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」，並以「激化情緒對立的口水戰」為題。對此，國民黨革實院院長羅智強批評，民進黨讓兩個官方背景的專業單位淪落成「掛牌側翼」，糟蹋專業很可悲。

該分析研究PTT近期輿論操作，並將PTT上討論疫情的言論分為「離間美歐日台」、「外來和尚」、「防疫被超車」、「政府陰謀論」、「次級分化」、「綠共敘事」等；其中更指出「疫苗乞丐」、「疫苗選擇權」等話題是中共對台疫情論述接近的帳號在今年2月就開始提及。

對此，羅智強閱讀完報告後直批這種分析方式「粗糙不堪」，明顯就是先射箭再畫靶，目的是要抹紅、抹黑PTT，先決定了結論才去套分析過程，實際上卻毫無專業可言，分析內容幾乎都是拼湊而成。

羅智強指出，這其實就是民進黨典型的「抹紅一條龍」模式，利用國家資源做出這種報告，然後透過側翼網紅，還有民進黨立委王定宇來發布訊息，這套模式早已見怪不怪。

羅智強表示，過去馬政府時代，PTT每天都在修理前總統馬英九，國民黨也從不曾如此對待PTT，現在民進黨執政，就利用國家資源，寫報告抹紅抹黑PTT，其實就是想把PTT給關掉，民進黨在野高喊言論自由，上台之後打壓言論自由。

羅智強感慨，國防安全研究院跟資策會明明是專業單位，卻被用來作為抹紅工具，有損其多年來的信譽，蔡政府踐踏專業到如此，還不如統統裁撤掉。