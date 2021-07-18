新冠疫情讓全台進入三級警戒，不只改變民眾的生活型態，也激發大家重新思考人與空間的關係。朝陽科技大學建築系學生蔡佩妤以此發想，結合水墨意境與地景設計，全新打造出文青咖啡空間「歸零」作品，奪下第15屆大學院校室內空間設計學生競圖大賽金獎。

朝陽科大指出，為開創後疫情時代的全新空間設計、塑造友善環境，今年的大學院校室內空間設計大賽便以「文青咖啡館」為主題，共吸引來自全台556組學生參賽，歷經近3個月激烈競爭，建築系蔡佩妤以作品「歸零」獲選金獎，另台中科大學生創作的「茶庵餘香」奪下設計大獎。

提到自己的創作理念，蔡佩妤說，全台因疫情三級警戒已2個月，許多人受到前所未有的壓迫、甚至迷失在生活中，也開始反思人與自然的關係、更嚮往山水環境，「歸零」就是希望打造歸於山水、回歸原始的文青咖啡館。

蔡佩妤強調，在作品中，她透過水墨書畫呈現出山水詩境，再結合地景原型的取材，將抽象化的山形元素融入各個座席間、呼應窗戶外的延綿山脈，並使用山、林、石、水為設計主軸，營造出歸隱的生活感。

朝陽科大建築系主任郭其綱指出，疫情使人與人間的互動減少，在家中的時間增多，也因此，空間設計更講究採光、通風與健康性。蔡佩妤的作品從建材選用到空間規畫都兼顧功能性與美感，寫意的山水情境更能撫慰疫情中人們不安的情緒，受到評審青睞。