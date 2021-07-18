新北市人潮儀表板顯示，八里渡船頭老街跟十分瀑布公園已達第一階段管制。(新北市觀旅局提供)

微解封第一個周末，不少民眾悶太久出門放風，新北市部分風景區將有條件開放，但須總量管制，新北市人潮儀表板持續預警、分流與管制，目前八里渡船頭老街跟十分瀑布公園已達第一階段管制，新北觀旅局不建議民眾再前往。

觀旅局提醒，烏來區風景區目前不開放，烏來觀光大橋也實施人車管制，提醒民眾勿前往。

觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量20％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量30％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量40％，管制人車進入。