人潮達原容留量20％ 八里老街、十分瀑布不建議前往 14:482021/07/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市部分風景區將有條件開放，但須總量管制，新北市人潮儀表板持續預警、分流與管制，目前八里渡船頭老街跟十分瀑布公園已達第一階段管制，新北觀旅局不建議民眾再前往。（資料照，八里區公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市人潮儀表板顯示，八里渡船頭老街跟十分瀑布公園已達第一階段管制。(新北市觀旅局提供) 微解封第一個周末，不少民眾悶太久出門放風，新北市部分風景區將有條件開放，但須總量管制，新北市人潮儀表板持續預警、分流與管制，目前八里渡船頭老街跟十分瀑布公園已達第一階段管制，新北觀旅局不建議民眾再前往。 觀旅局提醒，烏來區風景區目前不開放，烏來觀光大橋也實施人車管制，提醒民眾勿前往。 觀旅局指出，第一階段管制為人潮達原容留量20％，不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量30％，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量40％，管制人車進入。 高雄3夜市重新開幕 人潮微回流 微解封首個假日 侯友宜：人潮都相當良好 #人潮 #管制 #八里老街 #十分瀑布 #容留 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最強 台股1.54兆除息行情啟動 04:102021/07/18 財經要聞 看屋筆記：北屯區登陽林映道(個案＋價格分析) 09:002021/07/18 建案開箱-台中 本土＋8 3級警戒新低 下周有望降級 04:102021/07/18 焦點要聞 微解封首周末 名店苦惱排隊潮 04:102021/07/18 焦點要聞 北冷南熱！中南部景點湧人潮 北海岸人潮卻稀稀落落 13:262021/07/17 生活 26日解封有望 侯友宜籲民眾低度活動「做好最後一哩路」 11:042021/07/18 生活 烟花凌晨生成恐升級中颱 最接近台灣時間點曝光 06:282021/07/18 生活 臺大雲林分院1小時打300人 民眾超滿意 04:102021/07/18 地方新聞 三大技術助攻PCB業 電路板智造服務應用平台 04:102021/07/18 產業．科技 微解封第一個周末 民眾多宅家防疫 新北風景區人潮少 16:232021/07/17 生活 台南市1萬多名國小教育人員 20日起打疫苗 14:142021/07/18 生活 生活熱門新聞 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 - 生活 新莊男打莫德納腦幹出血亡 新北打疫苗死亡累計95例 - 生活 40歲還在做超商 薪資曝光！一堆人都傻眼 - 生活 台中家教男隱匿足跡 爽玩雙北9大區住5旅館 衛生局罰定了 - 生活 中市65歲民眾可以打疫苗了 22日快打站開打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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