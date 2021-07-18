大陸國家統計局近日公佈2021年上半年經濟數據，全國居民人均可支配收入1萬7642元（人民幣，下同），受到低基期影響，名義增長12.6％。但相比之下，結婚消費水準的增長程度更快。報告指出2020年一對新人結婚平均花費高達23.1萬元，讓線上結婚服務平台迎來3兆元的巨大消費市場，「90後」、「95後」成為主要消費人群，同時後疫情時代之下，也讓線上備婚逐漸常態化。

據大陸《時代週報》估算，如按月收入1萬元計算，23.1萬元的平均結婚消費至少需要夫妻二人不吃不喝存足約1年。報告指出，這一數字是夫妻雙方月收入總和的12倍，因此一定程度上需要雙方父母的支持。

據大陸結婚產業龍頭「婚禮紀」在2021「金犀獎」全球結婚產業潮流峰會上發佈的《2021中國結婚消費新常態使用者行為洞察報告》顯示，2020年結婚登記數量繼續下降，但結婚平均消費水準卻延續上升紀錄，每對新人結婚平均花費達23.1萬元，5年間翻升3.7倍。

但反觀同期間的大陸國家統計局資料顯示，2016至2020年的全大陸居民人均可支配收入從2萬3821元上升到3萬2189元，漲幅僅約35％。

如今以，「90後」、「95後」為代表的適婚人群，已成為大陸結婚占比最大的人群。報告顯示，在婚禮紀的結婚使用者城市等級分佈中，超5過成用戶分佈在一二線城市，而月收入在1萬至2萬元的占比高達47％，月收入在5000至1萬元的用戶緊隨其後，占比為31％。