《幽遊白書》將經典重現。（八大提供）

與《七龍珠》、《灌籃高手》，被日本《週刊少年Jump》列為90年代三大代表漫畫的經典作品《幽遊白書》，故事融合奇幻冒險與熱血格鬥等元素，使得漫畫誕生後，廣受全球青少年喜愛，幫助日本少年漫畫成功打進歐美市場，成為許多西洋動漫迷的入坑之作，日前更宣布有拍攝真人版影集的計畫，備受外界高度矚目。

《幽遊白書》講述14歲不良少年浦飯幽助，為了救一名小孩而被汽車撞死，由於靈界沒有預期到他的死亡，也沒有他的容身之所，因而讓他得到了一個重生的機會。經過了靈界的考驗，幽助終於重回自己的身體，並成為靈界偵探，一連串穿梭於人間、魔界與靈界的故事情節，讓該作深獲動漫迷的喜愛，更被讚賞不只是動漫，而是能藉由主角幽助的腳步，去了解成長的道路上所會面對的人、事、物。

該作將於明（19日） 起，每週一至五晚間7點半在八大綜合台播出，身為頭號粉絲的陳零九，得知後大力推薦：「《幽遊白書》在每個年紀看都會有不同的感覺，年輕時看會覺得熱血，長大看則會去思考動畫裡面想傳達的理念，是一部不分年齡的好作品。」專業動畫迷橘助也說：「《幽遊白書》曾讓我獲得許多啟發，能夠再次在電視中欣賞觀看，我相信會有更多不同感受，也能再度把腦海中的精彩片段補齊。」