綠委王定宇今日於臉書轉錄引用國防研究院與資策會的報告並表示，PTT不僅佈滿柯文哲網軍，還有許多對岸對台的認知作戰。但據了解，國防研究院執行長林成蔚過去曾任民進黨國際部主任，也有被點名的網友在PTT回應，過去是深綠支持者，卻因為發文質疑國產疫苗就成了「對岸同路人」，不勝唏噓。

國防研究院與資策會聯合出版了《激化情緒對立的口水戰：PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析》報告，內容提到，這次研究共篩選出47個PTT活躍帳號，其立場與對岸對台政治宣傳立場高度相符，包括「讚揚中國防疫措施」、「排他性描述／給我上海復星BNT」、「抨擊國產疫苗」等6種樣態。

報告還寫到，有些PTT帳號發言提及「疫苗乞丐」、「質疑國產疫苗」等等，這些論述構框的發展絕非偶然，是蓄意為之，刻意攻擊台灣防疫政策。

被點名的鄉民YU0121，今日上午在PTT八卦版發文表示「我也上榜了，真是與有榮焉，自己參與了國產疫苗受試，但因為媒體和政府的大內宣，與自己實際參與有所出入，因此發了不少質疑國產疫苗的文章。看看幾個同樣被點名的ID，都是老鄉民了，而且也曾是深綠，想不到也被認定是對岸同路人，不勝唏噓。」

另一位被點名的鄉民Derekhsu也在中午於PTT八卦版發文回應「我竟然也被當成對岸同路人了，看了一下這份研究報告，實在笑死，這種碩士等級的報告，裡面研究使用了『COVID-19字典』，但卻沒有任何說明是怎麼挑出來的，報告的一些基本功沒做，剩下的只有看圖說故事。」

Derekhsu指出，BNT是當前世界上為好的疫苗之一，而且包括入境驗三次、屏東封村普篩打疫苗，這些都是中國做過的，說台灣抄對岸防疫措施，哪裡不對？這份報告在「幫忙帶風向」跟「針砭時事」定義上做得非常爛。簡單來講這份報告的作者根本半桶水，而且很懶。

據報告中署名，作者為資工策進會一名陳姓助理工程師及國防安全研究院一名蔡姓政策分析員。報告中也特別感謝國防研究院執行長林成蔚等人，而林成蔚曾任民進黨國際部主任。