大陸在啟動全面脫貧之後繼續致力於鄉村振興，根據新華社報導，廣東鄉村振興將在2022年取得顯著成效，預計到2025年，廣東農村居民人均可支配收入預計達到3萬元（人民幣，下同），讓城鄉居民收入比進一步降至2.3︰1。

廣東省農業農村廳廳長顧幸偉近日在廣東省政府新聞發佈會上說，為推動鄉村振興走在全國前列，廣東省近期發布《中共廣東省委 廣東省人民政府關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的實施意見》，將在全面推進鄉村振興的基礎上，突出「九大攻堅行動」。

顧幸偉說，全省計畫到2022年新增建成高標準農田310萬畝；育成具有自主智慧財產權的突破性農作物新品種16個，畜禽新品種配套系7個，水產新品種3個。到2022年底前，全省農村生活污水治理率達到50％以上。

此外，顧幸偉強調，還要守住不發生規模性返貧底線、守住糧食安全底線，「十四五」時期的糧食年生產能力穩定在1200萬噸以上。