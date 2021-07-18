貓奴注意！猶如「貓版天竺鼠車車」的動畫《叫我對大哥》改編自日本超人氣同名漫畫，這隻在日本人氣滿點的厭世跩貓「對馬大哥」，不只漫畫暢銷、甚至還實體化出扭蛋，引起搶購旋風，這次改編動畫更找來知名聲優大塚明夫為主角貓配音，這位以《攻殼機動隊1995》、《潛龍碟影》Snake聞名世界的帥大叔聲優，化聲人氣貓「對馬大哥」。

和傲嬌又萌寵的貓大人24小時密切相處，不僅會趁人睡覺從身上踩過去、不知從哪帶回來蟬、壁虎、老鼠嚇死人，或者偷走桌上的魚，但只要貓大人在叫，奴才們就會無止盡的陪玩、備食、吸貓，貓奴才們絕對超有共鳴。最新動畫版描述喜歡貓咪的「爺爺」某天在路上遇見了一隻會說話的貓，這隻目中無人的流浪野貓名叫「對馬」，被收留成家貓後，面對爺爺家裡有先入住的「婧大姐」、愛撒嬌又膽小的「茶茶」、和孤獨一匹狼的地頭貓「修」，展開貓大人們與主人相愛相殺，互相爭寵日常故事。動畫TV和網路版都將與日本同步，每周於CATCHPLAY＋跟播。