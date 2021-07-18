大陸國家體育場「鳥巢」作為北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式場地的建設、改造工作計劃今年10月完成，這將成為北京市冬奧會工程建設的收官之作。

央視報導，從北京市重大項目建設指揮部辦公室獲悉，「鳥巢」在完成中共建黨百年文藝演出任務後，已全面進入「冬奧會時間」。

北京「鳥巢」也成為世界唯一先後舉辦夏奧和冬奧的「雙奧」開閉幕式場地。

北京市重大項目建設指揮部辦公室表示，北京冬奧會籌辦工作進入全力衝刺、全面就緒、決戰決勝的關鍵時期，即將迎來北京冬奧會開幕倒計時200天節點。

截至17日，由北京市負責建設的北京和延慶賽區共計57項冬奧工程已完工53項，包括「鳥巢」建設改造的剩餘4項工作將於年內全部完成。

俗稱「鳥巢」的大陸國家體育場，位於北京市朝陽區奧林匹克公園內，占地面積20.4萬平方公尺，為了2008年北京奧運興建，由一系列輻射式門式鋼桁架圍繞碗狀坐席區旋轉而成，結構組件相互支撐，形成網格狀構架，外觀如樹枝編織成的鳥巢，因而得名。

「鳥巢」也是北京市的標誌性建築，為2008年北京奧運會、2022年北京冬奧會的開閉幕式舉辦地外，也將常舉行許多重要體育盛會。中國當局此前也在此慶祝中共建黨百年大型文藝晚會。