氣質女神高圓圓與趙又廷是著名的模範夫妻，總是被催生的小倆口在2019年喜迎女兒出生，幸福組成一家三口，但41歲高圓圓近日則被陸網流出小腹隆起照，加上她不時摸肚子的動作，也被疑是否懷上第二胎，不過高圓圓今（18日）出席活動時，高圓圓身材纖細、零贅肉S身材曲線相當吸睛，網上也紛紛流出高圓圓的無P照，女神美貌讓人看傻眼。

高圓圓身穿白色露單肩小洋裝、腳踩高跟鞋，氣質現身貴陽出席活動，高圓圓白嫩美肌、鎖骨全都露，而禮服的收腰設計，更顯高圓圓的纖細蠻腰，裙子後方還有開高衩的心機設計，讓高圓圓一雙美腿全都露。

高圓圓身材俏麗，不像懷二胎。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

高圓圓在活動上露出淡淡微笑或一個小動作都顯得優雅、氣質，她也展現親民作風，開心與民眾合照，只見高圓圓把雙手交叉、放在腹部前方，她小腹平坦、手臂纖細，身材比例絕美，與日前傳出高圓圓小腹隆起、整個人噴孕味的模樣差很大。

而網友事後也陸續曬出高圓圓出席活動的無P照，她頂著精緻妝容，高顏值相當吸睛，身材纖細的高圓圓腰身明顯、腹部平坦，前凸後翹的S曲線相當不科學，儘管面對熱情民眾爭相上前拍照，高圓圓仍全程面帶笑容，網友也紛紛讚：「女明星真的不一樣 這生圖太好看了吧」、「女神太美，一顰一笑都很動人」、「好漂亮 還是本人更美」。