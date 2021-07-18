疫苗價格不透明？ 陳時中：要我講價格的是居心叵測

藍委賴士葆調查發現，截至6月底，政府買疫苗花了67億元，其中卻僅10億元採購國際疫苗，質疑剩下4、50億元預算經費花到哪去了引發關注？外界質疑指揮中心遲不公布疫苗採買價格，是否有什麼顧慮？指揮官陳時中表示，價格是雙方合約保密事項，「叫我講價格的，我認為是居心叵測」。

今天例行記者會，媒體追問陳時中不公開疫苗價格是否在等待什麼時機？陳時中表示，所有採買疫苗都有預算數，還有權責數，還有已經付出現金流。買了一定疫苗，到貨沒那麼多，有簽約的、付出去的，使用的現金當然還沒到預算數，但很多權責都匡下來了，到貨前會陸續付款。

針對外界質疑遲不公布疫苗價格的考量，陳時中則反擊說，現在進貨是我國最大的困難，所有合約裡面都寫得清清楚楚，價格是保密事項，如果破壞了會影響合約的有效性和進貨時程。他呼籲「請大家理解，不要因為這樣讓進貨受到干擾」。