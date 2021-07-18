【愛傳媒陳朝平專欄】台積電和鴻海旗下永齡基金會進口捐贈的1000萬劑BNT疫苗，如何分配？

陳時中說，留給學生打。陳時中的說法，形同讓學生族群插隊，作為經濟活動骨幹的青壯群族，卻得繼續苦等疫苗？陳時中此舉，用心險惡。

陳時中為何要讓學生插隊？原因不難了解！

民進黨的疫苗採購和接種政策，一蹋糊塗，民調顯示，300萬綠營支持者已告流失，眼見2022選舉將屆，流失的選民不可復得，就讓他們去了了吧！

學生族群不一樣。多數學生明年雖無投票權，到了2024總統大選時，多數今天18歲上下的學生，就有投票權了！

讓他們插隊打BNT疫苗，好歹，還有一年到三年的光景，可以動用綠色網軍，猛烈轟炸，洗腦這批打了BNT疫苗的學生，感謝民進黨、感恩民進黨。況且，學生插隊打BNT疫苗，學生家長總不會不爽吧！

至於國民黨立院黨團建議，衛福部應該保留一部分，主動優先提供給鴻海、永齡基金會和台積電員工接種，以表達感謝之意。估計，陳時中是不會點頭的。

私心揣測，他拒絕的理由不外乎是：第一，總統已對兩家企業表達過謝意，且捐贈合約沒有相關條文。

第二，兩家企業員工人數爆多，今天的眼睛看不到他們的員工名單會不會灌水、造假？兩家集團，連同關係企業股東、員工和外包廠商員工，可能就吃掉1000萬劑疫苗了！

第三，如果慈濟的BNT疫苗也比照辦理，說不定加入慈濟的信眾會大幅增加，對國際佛光會、天主教、基督教等其他宗教團體不公平！

瞧！多麼冠冕堂皇！陳時中渾身都是政治細胞，國民黨很難鬥得過他！不過，別擔心！

偷偷告訴各位一個秘密：雖然，BNT疫苗包裝不見「復必泰」字樣，但最新「銘感我心」的電子標籤，已融入疫苗，接種者將終身不忘他們接種的疫苗是台積電或鴻海捐贈的！

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署截圖。

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