暴雨讓西歐面臨200年來最慘重洪災。

西歐經歷200年來最慘重的洪災，至今德國、比利時已經有超過180人喪命，面對家園全毀，德國人驚訝像是被「炸彈炸過」，一座採石場更因為洪水侵蝕、出現巨大天坑，吞噬好幾輛汽車與建築。

英國《衛報》（The Guardian）報導，暴雨釀成西歐200年來最嚴重水災，至今德國與比利時已經有超過180人喪命。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）昨（17）日坦言，對於洪水造成的破壞感到「震驚」。

災情最嚴重的德國西部萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）官員表示，當地至少有110人喪命，當中有12人是居住在療養中心的身障人士，鄰邦北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）已有43人喪命。

德國官員警告，死亡人數恐再攀升，尤其災情重中之重的萊因-法耳次邦葡萄酒產地阿爾韋勒（Ahrweiler）區仍有許多人下落不明。

西歐洪災。

阿爾韋勒區當地葡萄酒商沃爾芙（Michaela Wolff）表示，暴雨導致萊因河支流阿爾河（Ahr river）14日潰堤後，街道完全浸泡在水與泥濘中，她家的酒窖是鎮上唯一幸免於難的酒窖，洪水剛好就在她家門口前幾公分止步。洪水退去後，她與家人開始協助鄰居清淤、救援，當第一棟房子半邊全毀，讓她驚呼宛如被「炸彈炸過」，「所有東西都毀了，什麼都不剩。」

德國埃爾夫特施塔特-布列森（Erftstadt-Blessem）洪災前後對比畫面。

北萊因-西發利亞邦的埃爾夫特施塔特-布列森（Erftstadt-Blessem）一座占地40公頃的礫石採石場也因為洪水沖刷，採石場邊緣不斷向外擴張、坍方，出現巨大天坑，吞噬掉好幾部車輛及建築。

美聯社報導，目前專家還無法確定是否就是氣候變遷導致西歐地區面臨如此嚴重的洪災，不過他們認為，氣候變遷確實加劇了這一波北美熱浪及西歐暴雨等極端氣候，德國波茨坦大學（University of Potsdam）海洋物理學教授拉姆斯多夫（Stefan Rahmstorf）在談到北美熱浪時表示，「有些太極端了，如果不是全球暖化，根本不可能發生。」

氣候變遷諮詢小組（Climate Crisis Advisory Group）主席金恩爵士（Sir David King）表示，「這些都是氣候危機的受害者，我們只會看到極端氣候事件變得更加頻繁。」