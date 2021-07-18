台中市積極向中央爭取65歲民眾造冊施打疫苗，終獲中央點頭撥補疫苗，市長盧秀燕18日於線上記者會表示，疫苗配送後預計在7月22日於快打站為民眾施打；20至22日也安排台中市的國小老師與第二波學前兒童教育工作者約1萬7千人至快打站接種疫苗，針對18歲以上長照失能7級、8級，不便前往醫院施打疫苗的民眾提供預約「到府施打」服務，全方位照顧市民權益。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕說，台中積極向中央爭取65歲民眾施打疫苗權益，補足第八類施打對象，近日終獲同意撥補，此批獲配疫苗廠牌皆為AZ，預計在20日送達，並在22日開設快打站為45年次民眾儘速接種。

盧秀燕指出，65歲民眾是第八類造冊施打的最後一波，因銜接行政院政委唐鳳所研發的「COVID-19公費疫苗預約平台」過渡期，如符合資格的民眾已預約「唐鳳系統」，可按照預約時間到醫療院所施打，若尚未預約也無須著急，市府將安排里鄰長發放「疫苗注射通知單」，屆時再依指定時間、地點前往接種即可。

因應暑期過後的開學潮，台中市也依據中央教育部專案安排台中市的國小老師與第二波學前兒童教育工作者共約1萬7000人，於20至22日至快打站施打疫苗；她表示，此波疫苗由中央專案調撥並於近日配達，未來國、高中老師也將於疫苗配達後，立即安排接種服務。

有市民反映家屬雖符合「唐鳳系統」疫苗預約施打資格，但卻因臥病在床不便前往醫療院所施打。

盧秀燕強調，台中基於便民角度，將提供18歲以上、長照失能7至8級民眾「到府施打」服務，讓他們除透過「唐鳳系統」預約施打，也能透過衛生局預約到府服務，照顧極重度失能市民。