疫苗陸續到貨，但捐贈的數量遠遠多於政府自購數量，國民黨立委質疑政府採購疫苗的預算到6月底共花了67億元，但真正用於購買疫苗的錢大約只有10億元，其他的錢都花到哪裡去？審計長陳瑞敏以「疫苗採購支付是機密」拒絕透露。對此，藍委李貴敏批評，人民當然有權知道錢花到哪裡了，官員如信口開河，以機密為由拒絕國會監督，只是傷害台灣民主法治。

李貴敏昨（17日）在臉書發文表示，台灣疫苗嚴重缺乏，尤其大部分疫苗都是國外捐贈，政府實際採購進來劑量非常有限，那採購疫苗這些錢到底用哪裡去了？當然不容許黑箱作業，以機密為名拒絕國會監督。

李貴敏直言，要知道，國會為民把關目的就是要防止行政機關怠惰，試想，如果政府去年的疫苗預算能夠好好執行，不就不會有今天這麼大的疫苗缺口？總不能不讓民代看這些資訊，放任官員怠惰，等明年決算出來後又是兩手一攤，最終還是人民倒霉。

針對審計部說疫苗採購支付是機密一事，李貴敏指出，別的不說，光是主計總處今年3月公文就已承認「COVID-19疫苗採購非屬機密預算」。特別在防疫優先考量下，這筆錢不但很快就編了，接著很快通過、很快執行，又很快追加。既然疫苗預算不是機密文件，編了預算錢用到哪裡去，本來就是可以問可以查的，由國會把關監督。

李貴敏強調，人民當然有權知道錢花到哪裡了，官員如信口開河，以機密為由拒絕國會監督，不但有違憲之虞，更已嚴重傷害台灣的民主法治，尤其作為民意代表，必須幫百姓看好荷包，看政府到底編了多少預算在哪些項目上，更要監督自購疫苗到貨數嚴重偏低問題。