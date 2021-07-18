苗栗縣18日無新增確診案例。苗栗縣接種疫苗情況，截至17日下午5點，苗栗縣第三輪意願登記完成總人數為168934人，其中登記AZ疫苗為7714人，佔總登記人數4.6％。莫德納疫苗為86323人，佔總登記人數51％；同時登記AZ及莫德納疫苗為74897人，佔44.4％，仍可見到民眾施打意願仍是以莫德納最高。

苗栗縣在接種疫苗成效方面，全縣獲撥疫苗數111100劑，截至7月17日止累計接種9萬4163人次，疫苗接種使用率達84.76％，疫苗覆蓋率20.42％。

縣府表示，截至7月17日下午5點，苗栗縣第三輪意願登記完成總人數為168934人，其中65歲以上預約民眾佔5％、50至64歲佔28％、49歲以下佔67％。其中登記AZ疫苗為7714人，佔總登記人數4.6％；莫德納疫苗為86323人，佔總登記人數51％；同時登記AZ及莫德納疫苗為74897人，佔總登記人數44.4％。

衛生局指出，90歲以上長者登錄成功達105人，其中18位為百歲以上人瑞。縣長徐耀昌縣長提醒鄉親，未來3週中央配撥疫苗皆為AZ疫苗，有疫苗才有防護力，不挑疫苗品牌才有利，請民眾踴躍登記施打。另外，部分鄉親已經達到接種第2劑的時間，若第1劑施打的是AZ疫苗，可以上「COVID-19公費疫苗預約平台」登記，系統排序會往前，不受長幼有序的規定，請符合預約資格的民眾可自行上網預約。