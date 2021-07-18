藍葦華、謝盈萱在《俗女2》愛情發展令觀眾期待。 (華視、CATCHPLAY提供)

藍葦華、謝盈萱在《俗女2》叫床戲。 (華視、CATCHPLAY提供)

謝盈萱在《俗女2》再度展現影后級演技。 (華視、CATCHPLAY提供)

台式新喜劇《俗女養成記2》即將於父親節8月8日起每周日晚間9點於華視與CATCHPLAY＋影音平台正式推出。以男女主角藍葦華飾演的「蔡永森」、謝盈萱「陳嘉玲」為主的《愛情篇》預告17日晚間6點正式全球首播，兩人劇中是自小吵吵鬧鬧一起長大的青梅竹馬，被問及現實生活中是否有過這樣的戀愛經驗，藍葦華表示自己跟老婆的愛情還真是百分百地相似，他笑著說：「我和我老婆就是國中同學，長大後再次相遇然後結婚，只能說緣分真的很奇妙。」

謝盈萱並沒有類似的感情經驗，對她來說能夠從小到大認識，而最後成為婚姻伴侶是一件蠻酷的事，她說：「如果要跟一個人從小打鬧到大，對方可能會比較像是家人，很難能有感情的化學反應產生。」

預告中搶先曝光了「森玲CP」在新家的愛情生活日常，可以看到蔡永森對著傷心難過的陳嘉玲關懷摸頭，兩人牽著手時陳嘉玲靠在蔡永森背上的浪漫畫面，還有蔡永森把累癱的陳嘉玲從床上拉起來，貼心地叫床動作，以及兩人一同用餐，陳嘉玲很自然地親吻蔡永森展現親密，但接著出現兩人對峙與哭泣的影像，又瞬間把熱戀的愛情，推回到了現實層面，最後蔡永森一句：「陳嘉玲，我們現在走到哪了？」更是讓粉絲們十分好奇「森玲CP」在第二季的愛情是否充滿變數。

《愛情篇》預告釋出讓許多人好奇「森玲CP」是否會步入婚姻，而現實生活中，單身的影后謝盈萱認為嫁與不嫁是一種選擇，不該被世俗人們的眼光評判，她說：「結婚很好，不結婚也可以，即使正著要分開，那都是一個過程，應該取決於自己是否意識到自己需要的是什麼？」

聊起《愛情篇》預告中的親吻戲，謝盈萱透露藍葦華本質就是很紳士的人，完全是處於尊重配合對手的狀態，兩人也相當清楚角色是40多歲的戀愛關係，如何拿捏寫實呈現，兩人都很有默契。至於是否會感到尷尬，藍葦華表示，「不會覺得尷尬，反而更容易在角色狀態，我們彼此都很相信對方，這對演員來說是件很幸福的事」。謝盈萱也笑說：「我跟葦華好像比較適合演逞兇鬥狠的戲，兩人都不是走浪漫路線的魔羯座，嚴藝文還說要我演溫柔甜甜一笑的表情，就像是要我的命一樣。」她透露有些戀愛感情戲在演出上卡住，嚴藝文就會出馬指導，給予許多走位的意見與想法。

距離2019年上檔的《俗女養成記》，事隔兩年《俗女養成記2》即將上檔推出，演員們都十分地期待，藍葦華透露導演嚴藝文和編劇們寫了將近一年的本，前後拍攝期3個月，後製了8個月十分地用心，他也很有信心地說，第二季真的超越第一季，不會讓觀眾們失望，很期待觀眾看後的反饋，希望大家多多幫忙宣傳。謝盈萱則表示《俗女2》想討論的切入點不同了，拍攝過程中大家嘗試了許多新東西與事物，她坦言：「其實《俗女2》對我來說幾乎是一齣新的劇了，希望大家在看戲的時候不是拿和第一季比較，而是能夠感受到第二季要討論的議題，期待大家會喜歡這個不一樣的俗女家庭。」

藍葦華和謝盈萱也分享兩個多月的三級警戒防疫生活，藍葦華表示，自己防疫在家學會了煮一點家常菜，廚藝進步了許多，同時也忙著讀接下來下半年的一些新劇劇本。謝盈萱則透露這段期間她有了新的發現，「原本以為宅在家對我來說沒有困難，但原來超過一個時間長度還是無法承受」，相當期待早日回歸往日的生活，她也透露過去因為工作常沒時間看媽媽，趁這段休息時間也陪了媽媽去複診，她也稱讚母親是很乖的長輩，防疫意識很強，看診過程口罩、眼鏡都沒拿下來，也備妥酒精隨時消毒。

台式新喜劇《俗女養成記》由陳長綸、嚴藝文共同執導，謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、溫昇豪、藍葦華、于子育、楊麗音、夏靖庭、宋偉恩主演，改編自江鵝同名散文，講述台灣六年級女生的成長故事，2019年首集播出後就口碑爆棚，引領一波台灣《俗女》風潮，最後一集更是創下每分鐘平均收視2.22，每分鐘平均收視達48.8萬人，創下華視近年週日晚間戲劇的新紀錄，亦在獨家同步跟播的CATCHPLAY＋影音平台締造大幅度會員成長，在第55屆電視金鐘獎一舉囊括「迷你劇集獎」、 「迷你劇集／電視電影女配角獎」與「 戲劇類節目剪輯獎」三項大獎。《俗女養成記2》由原班人馬回歸演出，於父親節8月8日起每週日晚間9點於華視主頻與CATCHPLAY＋影音平台正式推出。