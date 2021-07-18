48歲大陸女星李冰冰曾以《風聲》勇奪金馬影后，和徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡以及范冰冰並稱「四旦雙冰」，是當地演藝圈最具代表性的女藝人。近日她出席時尚活動，在社群網站公開分享倩照，漁網裝裡面竟只穿黑色內衣，絕佳的好體態不僅看不出實際年齡，也讓部分網友猜測她剛分不久的小16歲前男友會不會後悔？

李冰冰15日晚間在微博上傳多張現身活動的工作照，畫面中，她將黑髮全梳成俐落包頭，立體五官點綴著精緻妝容，一抹紅唇顯得女人味十足；服裝方面，李冰冰穿的漁網裝上衣，裡面僅穿著黑色內衣，除了襯托白皙的好膚質，堅挺美胸若隱若現十分性感，下身搭配粗腰帶和迷你窄裙，完美展現螞蟻腰和纖細長美腿，S型的完美曲線根本不輸20初頭歲的嫩妹，讓網友驚艷不已，紛紛大呼：「李冰冰回來了！」、「身材真好」、「天啊 我唯一的女神」還有人說李冰冰這麼美，是準備談戀愛嗎？也好奇她小16歲前男友許文楠會不會懊悔沒把女神留在身邊。

李冰冰的漁網裝盡情展現好身材。（圖／微博@李冰冰）

李冰冰的漁網裝盡情展現好身材。（圖／微博@李冰冰）

李冰冰今年3月接受大陸《VOGUE》雜誌訪問時，鬆口承認已和許文楠分開，4年姐弟戀正式畫下句點。她表示兩人經過長時間的磨合和討論才做出這個決定，稱讚男方是個陽光善良的人，交往期間讓她重新對愛情有新的定義，「好的愛情是可以讓你透過一個人看到整個世界」；但李冰冰也講到影響這段感情的最大問題，她本來以為感情是兩個人的事，隨著時間才發現，在各種謠言下，「再堅定的人也會動搖」。李冰冰淡然地說，雖然她和許文楠不再是戀人，但他們現在還是像朋友、家人般相處，希望大家不要再有批評，各自安好。