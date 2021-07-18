桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心18日宣布桃園新增3起本土確診案例，桃園也公告足跡，其中台北市某診所業務的男性友人，其足跡包括QK汽車旅館龜山館、統領廣場、光南桃園中華門市和成功門市、屈臣氏桃鶯二門市，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。

桃園市政府指出，3名確診者年齡為20多歲至90多歲，戶籍分別在大園、中壢和桃園，其中2人為確診者接觸者(案15505、案15506)，另1人為雙北相關(案15504)，境外移入也有1人(案15507)。桃園累計確診者873人，目前居家隔離人數322人。