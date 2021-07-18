有些女人對愛情很有一套，讓男人欲罷不能。命理老師艾菲爾在FB粉絲團公布，生肖屬鼠、蛇、雞、兔、豬的女人是最佳情人，男人跟她們交往時，能深深感受到愛情的甜蜜，她們非常有魅力，同時又常常溫暖男友的心，在男人的眼中她們是最完美的情人。

▍第五名：生肖鼠

屬鼠女不僅聰明伶俐、心胸更是寬闊，她們落落大方，禁得起開玩笑，被笑了也能跟著嬉鬧，再趁對方毫無防備時回敬對方，對於情人不吝付出，從不計較得失，大方、海派，但又細心、溫柔，因此能得到伴侶的寵愛。

▍第四名：生肖蛇

屬蛇女天生幹練，勤儉持家，無論是工作還是家庭都能打理妥當，而且往往都是自然系美女，兼顧美貌和能力，她們非常務實，不會因為長得漂亮就恃寵而驕，對待情人溫柔體貼，屬蛇女能力好、性格好、外貌佳，理財也難不倒她，堪稱萬能情人。

▍第三名：生肖雞

屬雞女性格溫柔，常常掛著陽光般的溫暖笑容，對待情人、家人像媽媽一樣，非常會照顧人。她們廚藝好，又非常體貼，總是不計代價的付出，因此讓情人根本離不開她。她有股讓人安心的力量，無論在外受到多大的委屈，到她身邊都能恢復平靜，有她在身邊就是晴天。

▍第二名：生肖兔

屬兔女讓情人又愛又頭痛，她的性格很自我，雖然有些任性、驕傲，但又非常可愛，讓情人忍不住縱容她繼續任性下去。屬兔女面對愛情非常認真，會用各種特別的方法寵愛情人，雖然有時讓人哭笑不得，但又讓人感覺很暖心，讓人想要跟她打打鬧鬧一輩子。

▍第一名：生肖豬

屬豬女是完美主義者，凡事非得做到最好才肯罷手，她們總是默默替情人付出，若不用心觀察，將很難發現，她們非常貼心，像是會記得對方喜歡的食物，再找時間送給對方吃，如此認真經營愛情，無疑是最佳情人。