新冠疫情改變大眾生活習慣，為減少接觸感染的機率，台中市政府與行動支付業者攜手推出優惠，呼籲民眾多使用行動支付，交通局則打出「線上繳停車費8折優惠」，推出至今，使用線上支付停車費的比例已成長約31％，交通局認為，由此顯示線上支付已成趨勢，此優惠將持續至8月9日。

交通局指出，以往民眾拿到停車繳費單，必須至超商繳交費用，較不方便，且每筆繳費單市府還必須支付代收廠商4元手續費，長期而言對財政是一大負擔，若民眾改採行動支付或金融、電信業者代扣繳停車費的方式，手續費相較超商繳費低許多，為此，特別與6家行動支付、350家金融與電信業者合作推優惠。

交通局強調，這項優惠措施從6月10日開始，將持續至8月9日，民眾只要採線上方式繳交停車費，即可享有8折優惠，推行1個多月來，使用線上繳停車費的比例增加約31％，顯示民眾越來越習慣快速、方便的多元繳費方式。

交通局強調，線上扣繳或行動支付繳費的方式會有提醒，可避免車主忘記或逾期繳費，且其免手續費、活動期間可享折扣，與傳統的繳費方式相較，效率高、行政成本低，且可減少民眾出入超商等公共場所的機率。

交通局長葉昭甫則說，交通局創新改革停車政策，以「簡政便民」為核心，民眾在家即可繳交停車費，也呼籲民眾多利用線上支付停車費或購買月票，既可防疫又省錢。