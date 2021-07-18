本週是微解封後第一個週末，觀察這兩天各地風景區人流、車流狀況如何？是否查獲民眾違規不戴口罩案件？新北市長侯友宜說，市府除對人車流量管控，並啟動人潮儀表板管控，還出動區公所人員、警察現場查看，目前針對最重要民眾違規未戴口罩，新北市已規勸183件、處罰29件。

侯友宜強調，目前仍在三級期警戒期間，民眾須遵守防疫相關規定，「口罩絕對是最後的防線關卡」，絕對不能輕易脫罩。