微解封首個周末 民眾外出沒戴口罩新北開罰29件 15:432021/07/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（擷取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本週是微解封後第一個週末，觀察這兩天各地風景區人流、車流狀況如何？是否查獲民眾違規不戴口罩案件？新北市長侯友宜說，市府除對人車流量管控，並啟動人潮儀表板管控，還出動區公所人員、警察現場查看，目前針對最重要民眾違規未戴口罩，新北市已規勸183件、處罰29件。 侯友宜強調，目前仍在三級期警戒期間，民眾須遵守防疫相關規定，「口罩絕對是最後的防線關卡」，絕對不能輕易脫罩。 微解封小出遊 婦人才出門就中暑警及時救援 陳政聞捲入牡丹灣群聚 網友挖出「噁心的大人」事件 #民眾 #新北市 #違規 #管控 #微解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上緊發條 中市府強力稽查夜市微解封防疫措施 11:062021/07/18 生活 微解封 谷關七雄連兩日發生小意外 09:462021/07/18 社會 微解封！7／24起新北五館一園室內空間開放 16:122021/07/18 生活 綠營高官被爆群聚開趴 民眾黨酸「政聚確鑿」 16:092021/07/18 政治 微解封第一個周末 土城警加強重要風景區交通疏導 13:312021/07/18 生活 726解封可能性高 名醫預言降到二級警戒會怎樣 11:502021/07/18 生活 26日解封有望 侯友宜籲民眾低度活動「做好最後一哩路」 11:042021/07/18 生活 自主解封 5僑生群聚打麻將玩瘋被開單舉發 10:272021/07/18 社會 微解封首假日 宜蘭大溪漁港人潮增2成 13:302021/07/18 生活 應召女也想微解封 網路亂槍打鳥攬客拉到警察 14:572021/07/18 社會 未戴口罩、違規群聚等 中市取締848件處罰上千萬 09:382021/07/18 社會 社會熱門新聞 意外輾死愛女 職軍父床榻前見遺體淚崩 - 社會 三重男車禍傷腳沒工作鬱悶 停車場輕生妻見屍痛哭 - 社會 15樓高金門大橋驚現「大蛇王」 3公尺緬甸蟒落海後變一個樣 - 社會 外送員打翻玉米濃湯 正妹取餐大驚：被加倍奉還 - 社會 到女友家睡覺 她妹妹不穿內衣鑽進被子 男羞喊：看到了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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