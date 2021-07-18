台中市一名擔任家教的男子確診後，接觸者匡列61人，已有3人染疫，衛生局18日表示，家教男除了參加豪宅聚會，還住過五家旅館，與其接觸的61人檢測後，已有3人確診，由於家教男有隱匿足跡，經由警政系統調查，才查出家教男足跡，將依違法重懲最高可開罰30萬元。

衛生局長曾梓展表示，家教男6月24日以後，停止在台中市的家教工作，回到北部後出入地點很多，包括中正、中山、北投、萬華區，6月24日調查匡列到的接觸者，檢測為陰性，但6月7日匡列接觸者一人，目前台北市衛生局還在追蹤檢驗中。

6月28到30日有接觸者，調查家教男曾到北市跟新北去，已請台北跟新北市衛生局進一步調查，家教男7月1日回到台中，2日有到旅館有接觸13個人，目前檢驗都是陰性。

曾梓展說，家教男7月3日住進另一家旅館，接觸包括員工以及房客，目前檢驗是陰性，7月9日住進旅館，與他接觸員工還有房客檢驗均為陰性。

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