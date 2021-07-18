國內疫情持續延燒已經過兩個月，而民眾能夠在相對穩定情況繼續生活，其實是因有許多默默付出的人，在工作崗位上努力堅持，讓城市的各項運作仍然正常，防疫有功不能忘記他們。

國民黨新竹市長初選候選人林耕仁，偕同陳治雄、蕭志潔兩位議員，前往新竹市環保局清潔隊，代表新竹市民們致上慰問並向清潔隊員們致謝，林耕仁說感謝有你們，讓城市的容貌一直那麼整潔；感謝有你們，在疫情期間不停歇的解決髒亂問題；感謝有你們，烈日風雨都無阻守護著新竹的環境衛生。

陳治雄、蕭志潔兩位議員也異口同聲的肯定新竹市四百多位清潔隊員的辛苦與認真負責的工作精神，三位議員也到每個工班與清潔隊員們話家常，及加油打氣。

林耕仁分析，防疫原本就是大工程，其中包含了很多面向，如：疫苗施打、醫療量能、經濟與紓困的拿捏。但是除了這些明顯措施，一個城市容貌與衛生的維持也是重要的因素。因為環境乾淨整潔，自然就會減少病毒滋生與傳播的機會。林耕仁進一步表示，三級警戒要等到7月26日。在疫情期間大家都可以選擇宅在家，但清潔隊員們必須兢兢業業每天不停歇的工作，他們是沉默的無名英雄，也是維持社會穩定的關鍵力量。競競業業每日不停歇工作的基層人員，是維持社會穩定運作的關鍵力量！

林耕仁將此次慰問的行程分享在臉書上，網友對此表示：「議員沒有講，我還真的沒有想到清潔隊的重要性」、「不論風吹日曬，感謝清潔人員的奉獻」、「無名英雄讚讚讚」。在這場抗疫的戰爭中，有許多人默默的完成自己的任務，不見得會被看到，但絕對至關重要。

國民黨新竹市長初選民調，將於7月25日、26日、27日晚間6時30分至10時實施，恰逢疫情期間，候選人既拚防疫也拚初選，也讓2022的市長選舉前哨戰熱烈起來。