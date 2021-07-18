新北市今（18日）公布新增7例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議。（新聞局提供）

新北市今（18日）公布新增7例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，走私恐成為國門防疫破口，台灣海岸線非常長，除了建請檢方從重量刑外，查獲走私案應比照入境普篩標準。

侯友宜表示，國門非常重要，從去年3月、8月不斷反映入境普篩，今年又再度強調入境篩檢1次、解隔離前再篩檢1次，如今Delta印度變異株入侵台灣後獲得中央重視，入境普篩做好嚴格把關。

「入境普篩不只有機場！」侯友宜說，台灣的沿海線非常長，各港口、有可能走私的地方，都要嚴格查察，7月12日、16日海巡單位在新北市境內有查獲2件台灣漁船走私，查獲香菸、民生物資等；違反法律的行為，除了檢察官依法偵辦外，建議用入境普篩的方式對查獲的船員積極防疫。

侯友宜表示，走私案件船員防疫應比照入境普篩，要求船員不得下船，由防疫專車運送至醫院篩檢，PCR篩檢陰性需在防疫旅館隔離14天，10至12天快篩，解隔離前進行2次PCR陰性後進行7天自主健康管理，且漁船、漁港全面清消，檢調採取視訊方式問訊。

侯友宜說，當國人全面防疫過程中，防疫不可以有漏洞更不可以用違法的行為造成民眾有染疫的可能性，尤其這段時間Delta印度變異株在國外肆虐，只要有漏洞就非常容易有破口，走私會與其他國家有接觸就有染疫風險，建請檢方從重量刑，阻絕病毒於境外，嚴格打擊犯罪，大家一起阻絕於境外，這是重要的防護網。

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