37歲女星李宓的父親是資生堂集團前董事長，因而得到「資生堂千金」的封號，2017年她演出國片《台北物語》爆紅，逐漸為人所知，由於對自己的身材不滿意，還陸續動刀5次，打造35F傲人罩杯，最近受到疫情影響，李宓居家防疫，接連換上60套比基尼，讓粉絲一飽眼福，也提到當年高中回憶。

李宓日前一連換上好幾套泳裝，在自家豪華泳池拍下辣照上傳臉書，儼然就是場泳裝秀，其中一套綠色比基尼更讓她想起往事，台大、北一女畢業的她透露，「這顏色讓我想到我高中制服，我最痛恨的就是北一女制服，因為我討厭綠色，學校超級嚴格，校長逼大家一定要考台大。」

李宓透露當時巨大的升學壓力讓她的好友罹患憂鬱症休學，而她自己也因此得了厭食症，身高172公分的她，體重竟只有42公斤，所幸考上台大後，她的身體就慢慢恢復，但她也感嘆，那位高中好友從此人間蒸發，再也找不到人，也成為她永遠的遺憾。

李宓做隆乳手術5次，打造35F傲人罩杯。(圖/翻攝自李宓臉書)

李宓的分享也引起不少網友的共鳴，「蠻多人求學過程都有過黑暗時期，即使在多年後也不願想起甚或怒氣橫生，我也有過」、「泳衣怎麼跟制服比，高中升學的時候面對壓力大家都一樣大，尤其你們又是名校，更是全台焦點」，對此，李宓也回應，「高中是我人生中最痛苦的時期」，不難看出高中時期對她造成的陰影。