陳政聞遭爆屏東villa群聚 陳其邁說重話：若違法「應嚴懲不貸」

屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」微解封首日爆群聚用餐，驚見行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞在內，對此高雄市長陳其邁18日表示，防疫期間若違法，涉及政府官員，應嚴懲不貸，這是他的立場。

陳政聞表示，當天他是帶妻小去住宿，二樓群聚用餐時他沒有參與，謹守防疫要求，絕對沒有參與聚餐群聚。

陳其邁表示，該事件發生地點在屏東縣，是否違法應由當地縣府釐清調查，也希望屏東縣府盡速調查事實真相。陳其邁更強調，防疫期間若違反傳染病防治法，假如涉及政府官員，應嚴懲不貸，這是他的立場。