中國國務委員兼外長王毅展開對中東三國訪問行程，王毅當地時間17日抵達敘利亞首都大馬士革，與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）會晤，強調中方支持敘方維護國家主權及領土完整。

香港信報報導，王毅表示，中敘建交65年來，雙方始終相互信任、相互支持，不僅捍衛兩國正當權益，也維護國際公平正義。感謝敘方在涉及中方核心利益和重大關切問題上堅定支持中方。

王毅指出，中方堅定支持敘方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，反對任何在敘利亞實施政權更迭的企圖。堅定支持敘方按照聯合國安理會確定的「敘人主導、敘人所有」原則處理好國內問題，形成廣泛包容、團結一致的政治解決方案。

王毅又指，支持敘利亞反對單邊制裁、緩解人道主義困境。堅定支持敘利亞打擊一切恐怖主義勢力，願和敘利亞加強溝通協作，幫助敘利亞提高反恐能力，並支持敘利亞抗擊新冠疫情，將繼續向敘利亞提供疫苗及防疫物資。