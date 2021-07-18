新北國小老師全面打疫苗 2萬人20日起分流接種 16:012021/07/18 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今（18日）公布新增7例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全市公私立國小教職員工包含特教學校、實驗教育、外僑學校，於7月20日至7月23日分為4個專案接種站分流接種。（新聞局提供） 新北市今（18日）公布新增7例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，對於教職員工特別重視，2萬人一定在開學前依據順序、方法施打完畢，藉此保護教職員工及孩童們。 侯友宜表示，7月20日起國小教職員工疫苗皆種，全市公私立國小教職員工包含特教學校、實驗教育、外僑學校，於7月20日至7月23日分為4個專案接種站分流接種，人數為2萬人，包含外縣市教職員工返鄉登記於新北市接種者。 苗栗縣持續「嘉玲」縣府持續加速疫苗接種 不想再等疫苗 雲林民眾清晨5點半排隊拿號碼牌等接種 #教職員工 #2萬人 #20日 #接種 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣10愛心民眾捐3cc注射空針 04:102021/07/18 地方新聞 台南市1萬多名國小教育人員 20日起打疫苗 14:142021/07/18 生活 台中再迎「嘉玲」疫苗施打率破50萬大關 14:362021/07/18 生活 室內健身業 高市府將公費快篩 04:102021/07/18 地方新聞 竹市快速通關打疫苗 三寶必備加離峰 04:102021/07/18 地方新聞 台東高中職以下教職員工 提前打疫苗 04:102021/07/18 地方新聞 北市清零 要連續28天0確診才算數 04:102021/07/18 焦點要聞 台南市議會大廳當疫苗接種站 近300位民眾順利施打 11:462021/07/18 生活 10萬人即起可打第2劑莫德納 這三類人入列 14:232021/07/18 生活 本土＋8 3級警戒新低 下周有望降級 04:102021/07/18 焦點要聞 準備解封 英國提供第一劑疫苗給所有成年人 14:052021/07/18 國際 生活熱門新聞 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 - 生活 新莊男打莫德納腦幹出血亡 新北打疫苗死亡累計95例 - 生活 台中家教男趴趴走跑遍雙北9大區 10天開房6次疑遭感染 - 生活 40歲還在做超商 薪資曝光！一堆人都傻眼 - 生活 中市65歲民眾可以打疫苗了 22日快打站開打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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