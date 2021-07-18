全市公私立國小教職員工包含特教學校、實驗教育、外僑學校，於7月20日至7月23日分為4個專案接種站分流接種。（新聞局提供）

新北市今（18日）公布新增7例本土案例，市長侯友宜主持防疫會議表示，對於教職員工特別重視，2萬人一定在開學前依據順序、方法施打完畢，藉此保護教職員工及孩童們。

侯友宜表示，7月20日起國小教職員工疫苗皆種，全市公私立國小教職員工包含特教學校、實驗教育、外僑學校，於7月20日至7月23日分為4個專案接種站分流接種，人數為2萬人，包含外縣市教職員工返鄉登記於新北市接種者。