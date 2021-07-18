台積電創辦人張忠謀在APEC會議上表示，台灣需要更多的疫苗，但國民黨想協助4縣市採購疫苗，中央則以「目前疫苗已足夠」回絕，對內對外兩樣情，疫苗到底夠不夠？國民黨立委溫玉霞表示，簡直是「一個政府，兩種計算」。（本報資料照片）

台積電創辦人張忠謀在APEC會議上表示，台灣需要更多的疫苗，但國民黨想協助4縣市採購疫苗，中央則以「目前疫苗已足夠」回絕，對內對外兩樣情，疫苗到底夠不夠？國民黨立委溫玉霞表示，簡直是「一個政府，兩種計算」。

溫玉霞表示，張忠謀是代表蔡英文總統出席APEC會議，身份是特使，「就目前全世界最受關注的新冠肺炎防疫事項發表談話，在法律效應上，就是代表蔡英文總統談話；國際社會若因此認定這就是蔡英文總統的意志，也是合情合理的判斷。」

溫玉霞表示，會發生這種矛盾，有兩種合理情形，「一是張忠謀違背蔡總統的指示，擅自發言。這麼做是張忠謀凌駕蔡總統及中華民國主權的妄為，相信蔡政府絕對滿口否認，1450及綠媒也絕對不敢唱這個調。換句話說，這的確是總統府的官定立場。所以，只有另一種情形，要不行政院故意唱反調，要不行政院弄錯了。」

溫玉霞表示，府院各吹各調已發生多回，「親綠媒體人吳子嘉在節目中公開表示，總統承諾郭台銘先生和台積電的疫苗採購，行政院千方百計阻撓，不就是暗喻這種情形？」