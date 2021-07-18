國防部智庫「國防安全研究院」與經濟部智庫「資策會」近期聯合發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」，並以「激化情緒對立的口水戰」為題，引發外界懷疑是要抹紅PTT。國民黨立委呂玉玲質疑，是民進黨為了箝制網路言論自由的前哨戰。

呂玉玲表示，這份研究具有很高的爭議，可以看得出國防安全研究院為了證明批踢踢對有害國家安全，不停截取對自己有利的片段來自圓其說，國防安全研究院可以說是「先射箭再畫靶」。

呂玉玲認為，這種政治目的極強的研究，很有可能是民進黨為了箝制網路言論自由的前哨戰，藉由看似中立的研究單位背書當作基石，來推行限制言論自由的政策或法案，最嚴重的情況下，批踢踢很有可能會面臨「實名制」或「關台」等狀況。

呂玉玲指出，PTT一直是國內老牌的網路論壇，也是民進黨早年網軍重兵把守的地方，自從幾年前PTT開始清掃網軍帳號後，民進黨就失去對PTT的掌控，從此以後民進黨就無所不用其極的想要摧毀PTT，不斷指控PTT評論時政的言論背後都是反政府人士在操作，事實上在PTT被抓的網軍都是民進黨的。

呂玉玲也提到，國防安全研究院每年預算節節高升，110年預算已經到了1億6240萬元，每年都被提出研究內容不充實、政治目的極強、單位疊床架屋等問題，但是預算都被民進黨以人數強勢通過，甚至民進黨為了護航預算還指控提案檢討的在野黨委員是危害國家安全，民進黨為了永續執政，什麼事情都做得出來。