星座專家唐綺陽經常分享每週星座運勢、開臉書直播與粉絲朋友互動，因此累積許多喜愛關注星象分析的觀眾。唐綺陽最近剛接種AZ疫苗，在社群臉書上與大家分享接種心得: 「打完疫苗過後，身體沒有出現任何的不舒服!」貼文出過2.9萬粉絲按讚，引起許多網友的討論。

唐綺陽昨(17日)在個人臉書上分享，接種完疫苗的心情: 「中午打的疫苗，到現在11小時過去，身體沒有任何的不舒適，沒發燒、沒酸痛、沒畏寒，連胃口都沒變，通通跟平常一模一樣耶! 」唐綺陽認為再多觀察兩天會比較精準，覺得在台灣能打到疫苗很安心。

唐綺陽打完疫苗後，第13個小時，感覺肌肉好像有一點點酸痛:「總算有感覺了!好像是自己太強壯了!希望每一個想打疫苗的人，都能夠盡快施打到。」藝人炎亞綸在底下留言: 「有什麼就打什麼」她也回應表示: 「最愛率直的你!」看得出唐綺陽在演藝圈裡，和藝人的關係與互動，相當不錯。

許多網友在底下貼文留言: 「中午打AZ我現在超痛苦發燒頭痛中」、「聽說AZ是年輕人比較會有反應」、「年輕人才會有很大的副作用喔!」、「唐老師，我昨天下午打AZ，今天才開始肌肉酸痛，發燒沒味口」、「中午打AZ我現在超痛苦發燒頭痛中」

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