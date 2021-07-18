13日微解封當天，屏東一間高檔渡假村違反防疫規定，開放餐廳給顧客群聚用餐，其中1人是行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，政府官員明知故犯，新北市長侯友宜被問到認為應該嚴懲嗎？

新北市長侯友宜說，只要在警戒三級期間違反中央跟地方相關規定，就要接受處罰，違反就依相關規定處理，擔心疫情解封後再度失控，所以解封前要做好準備，隱性傳播鏈有無控制到地板值，這段期間要認真的做好篩檢，透過疫調釐清感染源，並努力施打疫苗，提升覆蓋率，才是安心解封的重要方向。