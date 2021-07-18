知名作家吳淡如不僅寫書、主持節目，聰慧頭腦也發揮在理財上，投資遍及各行各業，眼光獨到，相傳身家不凡，是十足的富婆，而她今天突然po文，表示自己在北海道投資的房產出事，一覺醒來房子竟然被拆了，她接到電話聽了3秒忍不住笑出來，而對方提出三個解決方法，其中之一竟是要她提告。

吳淡如今天在臉書po文，透露一早醒來就接到日本方面的來電，告知他們在日本北海道的房產遭人擅自拆除了，她透露這是公司5年前購入，「在北海道小樽「將太的壽司」附近買下的一個廢棄的老旅館」，吳淡如解釋這個屋況很差，不改裝就不能住人，但改裝又要花很多錢，改裝的CP值不高，因此購入後就放著沒處理。

她表示之所以會買這個屋子，一來是屋主不想要了，因此是非常大一間的老旅館，價格卻非常便宜，便宜到什麼程度？吳淡如說：「我保證便宜到誰都會嚇到」，而他們買下之後，也沒空處理，就只能放著，至今此物件幾乎被遺忘，她也坦言，當初會買這個房產，其實主要目的是節稅用，「日本公司稅很複雜，在這裡不解釋」。

不料今天竟接到當地官方的電話，表示房子遭到誤拆，讓她大傻眼，心想：「原來日本人也可以做這種事？也太沒有日本人講求精確的精神」，如今告訴吳淡如，發現誤會但房子已經被拆了一半，讓她電話聽了3秒還笑了幾聲，接著聽對方提出的解決方案，更是大開眼界，對方提出三種方式，「一、賠300000日圓，二，給他100萬日元他順便幫忙全拆掉(至少可以當成停車場)，三、告他」，吳淡如要大家猜猜看，她會選哪一樣，並詢問大家會怎麼做？

吳淡如表示，這個今天剛發生、熱騰騰的事件，在她看來，可當作商學院一門有趣的談判課，她也提出個人認為的4項談判原則，「一、盡量達成自己的本意，二、對方的要求絕對不可阿沙力全盤接受，三、還有要看誰居優勢誰就握有談判力，四、結果最好是雙贏，絕對不可以雙輸」，引發眾網友在留言區熱情討論。