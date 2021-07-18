自13號微解封後國內迎來首次假日，部分風景區也隨之開放，桃園1名游姓婦人18日上午與友人結伴出遊準備舒展管制期間未活動的筋骨，未料婦人疑似因天氣炎熱中暑攤作路旁，所幸路過員警及時伸援，才讓婦人平安返家。

家住平鎮區環南路的67歲游姓婦人，18日上午趁著疫情微解封部分景點開放且天氣風光明媚，便與三五好友相約外出踏青，一解近日疫情限制的苦悶，沒想到，天氣意外炎熱，加上游婦外出全程遵守防疫規定配戴口罩，導致呼吸調節不順，竟四肢無力癱坐在人行道旁，讓同行友人驚嚇不已。

婦人癱坐同時恰巧員警經過，即時上前關心身體狀況，發現婦人臉色發白、神情痛苦，初步研判婦人可能因體力不濟導致輕微中暑的狀況，隨即提供游婦飲水消暑，並立即通知救護人員到場協助，所幸婦人在稍作休息後，已恢復體力，並順利平安返家。

警方呼籲，雖微解封開放民眾前往部分區域踏青紓解疫情苦悶，但社交距離等各種防疫規定仍要謹慎遵守，此外，7月夏季天氣炎熱，民眾中暑或熱衰竭機會也隨之增加，提醒民眾外出應避免曝曬，並適時補充水分已及充分休息。