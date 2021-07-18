富邦悍將林益全復賽後做足防疫，上場比賽時也是全程佩戴口罩，17日他改打第2棒，在第1局靠著高國麟安打，一口氣奔了3個壘包回來得分，他笑說：「戴口罩打球很喘，差點缺氧。」

林益全在復賽後打擊手感十分火燙，11打數敲出7支安打，而富邦為了改善前2棒上壘率不高的問題，昨天把林益全排在第2棒，這是他職業生涯第2度打第2棒，前次打第2棒1打數1安打，加上昨天3安，累積7打數4安打，打擊率5成71。

對於教練賦與第2棒任務，林益全表示，不管打第幾棒就是把教練給的角色扮演好，「第2棒就是要跟第1棒串連，串聯性、上壘率要高，把contact做好，多打一些安打。」

不過昨天還出現一幕有趣畫面，在復賽後林益全在比賽中都全程配戴口罩，他在首局敲安上壘後，靠著高國麟的二壘安打，一口氣繞3個壘包回來得分，但也因為衝刺，回來後忍不住拉開口罩呼吸。

「戴口罩打球很喘，一口氣繞3個壘包回來差點缺氧，頭暈暈的，激烈運動還是要小心這部。」有了昨天的經驗，林益全表示，之後上場打擊時還是會帶口罩，但上壘後會將口罩拿掉，避免跑壘後又有缺氧情況發生。