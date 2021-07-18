隨著公費新冠肺炎疫苗開放至第十類50歲以上民眾接種，許多人都紛紛上網預約，資深主播沈春華就向在美工作的兒子說，她已預約好要打AZ疫苗，兒子聽完後則對著沈春華直呼恭喜「越早能打到的疫苗就是好疫苗！早打就早有防護力！」

62歲沈春華昨（17日）在臉書透露，她傳訊息給在美工作的兒子，透露她已預約好要先打AZ疫苗，兒子看到後則迅速回覆：「媽，恭喜，越早能打到的疫苗就是好疫苗！早打就早有防護力！」沈春華還忍不住虧兒：「不愧是修過公衛學分的，說起話來怎麼都有點官腔啊」。

網友紛紛直呼沈春華兒子說得有道理：「兒子說得極是！先讓自己安全，也同時保護了周遭的人！」、「這是實話，越早打疫苗，多一分抵抗力」、「有疫苗就打，早打早有保護力」，不少人也紛紛向沈春華祝賀直呼：「恭喜妳也可打疫苗了，早打早安心！」、「祝福妳注射後有最高的保護力，但沒有副作用」，並提醒沈春華接種疫苗後要多休息、多補充水分。

同時，也有網友留言問沈春華的第2劑疫苗是否會混打，對此，沈春華則表示，混打並非可以由她決定：「要看政府的研究數據和決定。但目前國際間確實有混打的正面數據，只是規模不夠大，時間不夠長，都在繼續調查研究中」。

沈春華臉書全文。（圖／取材自沈春華 Live Show臉書）

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