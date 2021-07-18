行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，近日被爆到屏東縣「牡丹灣villa」違規群聚用餐。民眾黨今日表示，陳政聞被民眾爆料帶著全家大小，疑似聚眾大吃麻辣鍋，視三級警戒於無物，真是「政聚確鑿」。

民眾黨指出，7月13日微解封當晚，在熱心民眾檢舉下，陳政聞被民眾爆出違反「餐廳禁止內用」、「室內5人」 等防疫規定，雖然陳政聞聲稱只是帶妻小前往度假，否認參與火鍋趴聚餐，但仍被媒體爆出在公共空間脫口罩、聊天的照片。

民眾黨說，民進黨口口聲聲要大家「同島一命」，但實際卻是不同黨不同命，無論陳政聞有無參與麻辣鍋、紅酒趴，重點是5月抗疫至今上從中央，下到各地方政府無不夙夜匪懈全力抗疫，甚至許多醫護人員不僅沒休假，連家都不敢回去。

民眾黨表示，但民進黨高官卻可以提前解封到villa放風；當外送員害怕被檢舉，肚子餓還必須躲在角落吃東西，陳政聞卻可以大方脫罩群聚聊天。

民眾黨指出，行政院長蘇貞昌說，民眾有鬆懈該收心了，但最鬆懈的就是民進黨官員，陳政聞聚眾聚餐、開趴若屬實，依照《傳染病防治法》，最少每人可開罰6萬，最多可開30萬。

民眾黨說，疫情指揮中心指揮官陳時中回應「沒說不可以住民宿」，要等地方政府調查後才會開罰。在此要呼籲指揮中心、屏東市衛生局勿枉勿縱，不要防疫規定遇到自己人就轉彎，儘速查清並重罰涉案人員，不要再製造人民的相對剝奪感。