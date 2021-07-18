鼎泰豐新生店日前才爆離職員工確診，昨再傳1名員工確診，北市衛生局證實，2名確診者都在外帶包裝區工作，與民眾較無接觸，目前正進行疫調匡列。

2名確診的鼎泰豐員工1名住在新北市中和區、1名住在土城區，新北市衛生局長陳潤秋表示，個案因鼎泰豐裡面有確診者足跡，而要求員工採檢發現確診，目前已匡列11人。