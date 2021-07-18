鼎泰豐1確診員工住新北 新北衛生局：已匡列11人 16:102021/07/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鼎泰豐新生店驚傳一名在職員工染疫，新北衛生局表示目前已匡列11人。（摘自鼎泰豐官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎泰豐新生店日前才爆離職員工確診，昨再傳1名員工確診，北市衛生局證實，2名確診者都在外帶包裝區工作，與民眾較無接觸，目前正進行疫調匡列。 2名確診的鼎泰豐員工1名住在新北市中和區、1名住在土城區，新北市衛生局長陳潤秋表示，個案因鼎泰豐裡面有確診者足跡，而要求員工採檢發現確診，目前已匡列11人。 新北＋7這區1人最危險 侯友宜：家人眾多仍在疫調 鼎泰豐停業3天 北市證實：2包裝區員工染疫 #新冠肺炎 #台灣 #鼎泰豐 #確診 #員工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鼎泰豐外場員工確診 旗艦店今起停業3天 07:452021/07/18 生活 台中＋1 醫師北上就醫染疫 04:102021/07/18 地方新聞 台中家教男到過雙北 隱匿足跡最高可罰30萬 15:452021/07/18 生活 台中開豪宅趴釀3人確診 家教男曾到萬華疑為感染源 14:222021/07/18 生活 新竹縣今「嘉玲」 第三輪意願登記到19日中午截止 15:422021/07/18 生活 防特殊社交 議員喊入住要陰性 04:102021/07/18 地方新聞 黃珊珊》北市疫苗覆蓋率達27.8％ 09:032021/07/18 生活 打完2劑BNT 台女自美返國仍確診 陳時中揭3原因 14:472021/07/18 生活 東奧選手村遭攻陷 2運動員確診新冠 10:532021/07/18 國際 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 15:362021/07/18 生活 藍營政治人物聲量排名 侯友宜衝第一 蔣萬安排名出乎意料 11:522021/07/18 政治 生活熱門新聞 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 - 生活 新莊男打莫德納腦幹出血亡 新北打疫苗死亡累計95例 - 生活 台中家教男趴趴走跑遍雙北9大區 10天開房6次疑遭感染 - 生活 40歲還在做超商 薪資曝光！一堆人都傻眼 - 生活 中市65歲民眾可以打疫苗了 22日快打站開打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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